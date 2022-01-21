Чита, 21 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Забайкалье, чтобы выполнить обозначенные сроками контракта работы по озеленению Читы, потребовалось бы «попасть» в сказку известную сказку Самуила Маршака «12 месяцев». Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, информация местных СМИ о том, что муниципальное предприятие «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление» в соответствии с заключенным в декабре 2021 г. контрактом должно было израсходовать бюджетные средства, в том числе, на озеленение города в зимнее время, подтвердилась.

ИА REGNUM Озеленение

«Установлено, что комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» проведен аукцион на право заключение контракта по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий городского округа «Город Чита» со сроком исполнения до 31 декабря 2021 года.

С указанным предприятием, которое явилось победителем аукциона, 23 декабря 2021 года заключен контракт. В ходе проведения конкурсных процедур заказчиком допущены процедурные нарушения. Кроме того, контракт являлся заведомо неисполнимым», — пояснили в прокуратуре.

После того, как в адрес профильного подразделения муниципального образования было внесено представление, указанный контракт был расторгнут, неправомерного расходования бюджетных средств по нему не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года в Санкт-Петербурге поверх снега провели укладку асфальта. Отмечается, что так поступили потому, что рабочие не успели уложить асфальт в установленный срок.

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