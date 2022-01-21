Нью-Дели, , 10:50 — REGNUM В пятницу, 21 января, уровень загрязнения воздуха в национальном индийском столичном округе Дели, который включает Нью-Дели, в шесть раз превысил норму. Об этом 21 января сообщил метеорологический департамент города.

Автомобильное движение в Нью-Дели. Индия (сс) Lingaraj GJ

По информации департамента, индекс качества воздуха в столице Индии составил 372, в то время как нормой являются значения от 0 до 52.

Также указывается, что такая степень загрязнений воздуха оценивается, как «плохая» и является четвертой из шести градаций степени загрязнения, ее причиной может быть густой туман, смог и безветренная погода в Нью-Дели.

Также департамент рекомендовал горожанам не подвергать себя любым физическим нагрузкам на открытом воздухе. При это жители Нью-Дели высказывают жалобы на одышку и зуд в глазах, также резко увеличилось количество обращений в больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января трое моряков погибли в результате взрыва, произошедшего на борту эсминца ВМС Индии «Ранвир».