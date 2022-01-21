Москва, 21 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В 2021 году участниками программы туристического кешбэка стали около 1,7 млн человек. Об этом 21 января сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Рассказывая о восстановлении туристической отрасли, вице-премьер отметил влияние на итоговые показатели в 2021 году туристического кешбэка, которым воспользовались 1,7 млн человек.

«Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы. В этом году рассчитываем, что благодаря мерам поддержки турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели», — приводит слова Чернышенко сайт правительства России.

Чиновник также проинформировал, что туристическая отрасль России в 2021 году восстановилась по сравнению с доковидными показателями на 87%.