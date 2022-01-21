Москва, 21 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Москве ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института стратегических исследований (ЭИСИ) на тему: «Омикрон. Что принесла новая волна пандемии миру и что от нее ждать в России». На встрече обсудили особенности новой волны коронавируса, мировой опыт реакции правительств на «омикрон» и стратегию борьбы российских властей. Модератором встречи выступила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

Центр «Вектор» Фото штамма Омикрон

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил результаты опроса «Коронавирус и ограничительные меры. Восприятие"*.

*Всероссийский репрезентативный опрос. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%.

Согласно данным, наблюдается тенденция роста тревожности в отношении возможности заболеть коронавирусом (16 января 55% респондентов ответили, что боятся, 19 января уже 66%). Большая часть опрошенных считает введенные меры адекватными текущей ситуации с коронавирусом (59%) и эффективными (62%), но возрастает и требования в отношении государственных мер.

Сегодня важным показателем является ощущения граждан в вопросе влияния пандемии на их жизнь. 42% опрошенных заявили, что ограничительные меры не сказываются на их повседневных планах, 39% ощущают незначительное влияние, 18% ответили, что ограничения сильно отражаются на их жизни. Чаще влияние ограничительных мер на жизнь отмечали респонденты в возрасте 18−24 лет. К наиболее «раздражающим» антиковидным мерам респонденты отнесли введение qr-кодов в отдельных регионах, масочный режим и «принудительная вакцинация».

Александр Асафов, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» в своем выступлении акцентировал внимание на том, что введение дополнительных ограничительных мер, основываясь на зарубежном опыте, не сказывается на борьбе с новым штаммом. Многие страны жестко отреагировали на новый штамм коронавируса, введя ограничительные меры, которые эффективно себя проявили в первые волны пандемии. Например, в Норвегии в декабре 2021 года была запрещена продажа алкоголя в ресторанах и барах, в начальных школах были приняты дополнительные меры социального дистанцирования, а старшие классы частично, или полностью, переведены на онлайн-обучение. Однако введение ограничений не принесло желаемого результата, так как темпы распространения нового штамма значительно превзошли показатели годичной давности. В США 11 января было выявлено 1,13 млн новых случаев covid-19 за сутки. При этом важно отметить, рост заболеваемости «омикроном» не привел к росту числа госпитализаций, что подтверждается мировой статистикой.

«Никакого отката пандемии назад не наступило, она сейчас просто поменяла свой характер. Нужно сделать правильные выводы из этого характера и применять своевременные управленческие решения. Я вижу, что Россия и Москва, в частности, делает выводы на основании зарубежного опыта, потому что его достаточно просто проанализировать, и понять, что работает, а что нет. И я думаю, что в этом ключе все решения у нас и будут [приняты]. Удастся пройти и через эту волну без серьезных угроз для здоровья и жизни населения, и, безусловно, без новых ущербов для различных отраслей экономики, который они получали ранее», — сказал эксперт.

Продолжил дискуссию Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он обратил внимание на новую рекомендацию ВОЗ об отмене ограничений на международные поездки, так как эти ограничения никакой пользы для снижения заболеваемости не несут, и привел примеры из опыта других стран.

«В ряде стран максимальная концентрация на борьбе с covid-19 привела к коллапсу не только бизнеса, но и социальной сферы, а главное, сферы здравоохранения. Неудивительно, что множество стран сняли эти ограничения. Среди них, на мой взгляд, Британия наиболее последовательна в своих заявлениях и действиях. В частности, было заявлено, что со следующей недели в стране будет снят режим предъявления ковид-сертификатов, обязательный масочный режим, рекомендации по удаленной работе, и будут ослаблены ограничения на посещения домов престарелых. При этом статистика не показывает, что британцам необходимо отменять ограничения. Видимо, они посчитали, что если продолжать в том же духе, то экономика и другие сферы получат гораздо больший удар», — поделился эксперт.

В качестве негативной практики, он привел в пример опыт Кипра, где с 10 января вступили в силу новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Первым требованием среди этих мер стало обязательное предъявление отрицательных результатов тестов в первый учебный день. Тесты имеют ограниченный срок действия, а значит все 30 000 кипрских школьников и преподавательский состав практически одновременно обратились в лаборатории страны. В результате заболеваемость на Кипре выросла в 7 раз. Также в качестве примера была приведена ситуация на Филиппинах, где невакцинированным жителям (45% населения) запретили выходить из дома. Однако число заболевших с принятием этих мер не уменьшилось, а выросло.

Резюмируя свое выступление Павел Данилин подчеркнул, что неадекватные меры могут нанести непоправимый ущерб репутации государства. Опираясь на исследование ВЦИОМ, которое в начале круглого стола представил Михаил Мамонов, эксперт назвал опыт России в этом вопросе «золотой серединой».

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований, предположил, что, согласно опыту иностранных государств, пандемия в России сейчас продемонстрирует трехнедельный рост, затем наступит плато, а после количество инфицированных начнет падать. Хотя по ощущениям, скорее всего, будет казаться, что процесс проходит дольше, так как в регионах ситуация может разворачиваться по разным сценариям.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какова разница в российской и западной стратегиях борьбы с пандемией, спикер подчеркнул, что главной особенностью России стало допущение разницы подходов в зависимости от ситуации в регионах, так называемая кроссрегиональная гибкость. В то время, как на Западе, например, в Австрии, все меры были одинаковыми и достаточно жесткими для всех территорий. По мнению Глеба Кузнецова, Россия, благодаря грамотным решениям руководств соответствующих институтов и органов, избежала ярко абсурдных вещей в регуляции, с которыми столкнулась мировая практика: отказы в срочной медицинской помощи для людей без тестов, отказы в эвтаназии невакцинированным и т.д.

Автор «Иногда, когда смотришь на решения, которые принимаются государствами, кажется, что ковид — это не болезнь человека, а болезнь государств, которая заставляет предпринимать регулировочные решения только ради того, чтобы отчитаться о каких-то мерах. Вот в России этого минимум по сравнению с другими странами», — отметил он.

В заключение Екатерина Соколова согласилась с экспертом, отметив, что в России стратегия борьбы с коронавирусом является более адекватной, так как учитывает и мировой опыт, и риски для экономики, стараясь их минимизировать. И так было с самого начала пандемии, так как волны шли с задержкой и позволяли не действовать сгоряча.