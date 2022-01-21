Красноярск, , 10:48 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 422 (темп прироста 0,2%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 179 532. Об этом 21 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Анализ на коронавирус Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Напомним, что накануне в регионе было выявлено 426 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Ачинск и Саянский район, где при 30 инфицированных показатель прироста на 100 тыс. населения достиг почти 4%.

Из 426 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 125 (темп прироста 0,3%), в Ачинске — 49 (0,5%), в Норильске — 15 (0,2%), в Дивногорске — 15 (0,4%), в Сосновоборске — 9 (0,3%), в Минусинске — 6 (0,1%), в Боготоле — 5 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Саянском — 30 (3,8%), Рыбинском — 19 (0,7%), Емельяновском — 17 (0,4%), Сухобузимском — 14 (0,7%), Курагинском — 12 (0,4%), Ачинском — 12 (0,6%), Большемуртинском — 12 (0,9%), Краснотуранском — 12 (0,9%), Берёзовском — 11 (0,3%) и Шушенском — 11 (0,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 1417 человек, проведено 10 408 тестов на коронавирус (с начала эпидемии — 4 726 777 тестов).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 25 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки скончались 25 ковид-пациентов