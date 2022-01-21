Саратов, 21 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Саратовской области 25 января в связи с праздником «День российского студенчества» будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Как отметили в администрации областного центра, ограничение не распространяется на продажу алкоголя, осуществляемую в предприятиях общественного питания.

Донор Нет алкоголю!

Руководителям торговых предприятий, реализующих алкогольную продукцию, напоминают о необходимости соблюдения требований законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ограничить продажу алкоголя в выходные дни в магазинах предложил депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев. Он также считает, что необходимо поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года.

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