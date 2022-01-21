Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Главного инженера службы пожарной безопасности Петербургского метрополитена Виктора Яковлева, а также владельца и руководителя ООО «Альтернатива» Андрея Ефимова, заподозренных в крупном мошенничестве, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом 21 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что такая же мера заключения была вынесена по отношению к третьему подозреваемому по делу о мошенничестве Ивану Репину.

Напомним, по версии следствия, не позднее августа 2017 года Яковлев, Ефимов, Репин и другие неустановленные лица, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Альтернатива» и ГУП «Петербургский метрополитен», решили похитить денежные средства предприятия, завысив начальную (максимальную) цену госзакупки на заключение контракта на оказание услуг по независимой оценке пожарных рисков объектов Петербургского метрополитена. Добычей злоумышленников стали 65,5 млн рублей.

18 января 2022 года подозреваемый были задержаны, а вечером 20 января по решению суда заключены под домашний арест, несмотря на то, что следствие ходатайствовало об их заключении под стражу, а сами подозреваемые просили запрет определённых действий.

Инженеру и предпринимателю, как и Репину, до 17 марта запрещено выходить за пределы жилого помещения, за исключением выхода к следователю и в суд, а также в случае посещения медицинских учреждений при наличии соответствующих оснований. Общаться со всеми лицами по делу, кроме адвокатов. Получать, отправлять посылки, бандероли, телеграммы и так далее, а также использовать любые средства связи и интернет.