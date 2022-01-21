Буффало, США, , 10:47 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз» (сс) China Wong / AHL

В составе «Далласа» по дублю оформили нападающие Тайлер Сегин и Джейсон Робертсон. Ещё одну шайбу забросил Роопе Хинц. Российский форвард Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

В составе «Баффало» точными бросками отметились защитник Расмус Далин и нападающие Джек Куинн, Дилан Козенс и Алекс Так.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 40 очков. «Баффало» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 31 очком.

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