Кемерово, 21 января, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области работодателям рекомендовали установить бесконтактные термометры на входе в организации. Об этом сегодня, 21 января, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, они должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше.

На удалёнку должны уйти и те, у кого есть хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесшие инфаркт или инсульт; беременные женщины.

Этим категориям граждан просят по возможности предоставить отпуска.