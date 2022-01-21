Калуга, 21 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 5,1% — с 4789 до 4545. Об этом 21 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Расследовано 50 убийств и покушений на убийство, 32 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, 18 изнасилований. В 2021 году раскрыто 38 преступлений, совершенных в прошлые годы.

В ведомстве в рамках подведении итогов итоги работы за 2021 год отметили, что на стадии предварительного расследования следователями реализовывался комплекс мер, направленных на возмещение ущерба, причинённого преступлениями. Его общая сумма по оконченным в 2021 году уголовным делам составила 168 миллионов рублей. Возмещено на стадии предварительного следствия 166 миллионов рублей, дополнительно наложен арест на имущество общей стоимостью 82 миллиона рублей.

Намечая основные направления работы на 2022 год, руководитель следственного управления Игорь Литвинов потребовал особое внимание уделять пресечению и расследованию преступлений в сфере экономики и коррупционной направленности, добиваться высокого качества предварительного расследования, строгого соблюдения процессуальных сроков и обеспечения законности процессуальных решений. Следователи особо нацелены на реальное восстановление нарушенных преступлениями прав граждан, в том числе социально уязвимых категорий населения.