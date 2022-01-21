Уфа, 21 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном намерены построить в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

Данный вопрос был рассмотрен на «инвестиционном часе» в республиканском правительстве.

Сообщается, что комплекс планируют возвести на базе детского образовательного центра «Уральские зори». На реализацию данного проекта необходимо направить 640 млн рублей. В настоящий момент проектная документация по объекту проходит государственную экспертизу.

На базе ФОКа дети и подростки смогут заниматься мини-футболом, волейболом и баскетболом, теннисом, плаванием и боевыми искусствами. Современные площадки позволят также проводить соревнования межрегионального и российского уровней.

Открыть комплекс намерены осенью 2023 года, в нем будут работать 87 человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу возведения этого спортивного объекта и поручил правительству Башкирии провести совещание с участием инвесторов по вопросам ресурсоснабжения нового комплекса, а также широкого вовлечения в занятия спортом и физкультурой местных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут реконструировать Дворец хоккея.