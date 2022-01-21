Провинция Астурия, Испания, , 10:45 — REGNUM Закрытие ночных заведений и требование наличия ковид-сертификата в Астурии перестанет действовать 27 января по истечении первоначально установленного срока действия. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на минздрав.

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Отмечается, что власти не планируют обращаться в региональный суд с просьбой о продлении срока действия коронавирусных ограничений.

Ограничительные меры были приняты правительством 24 декабря в ответ на увеличение числа случаев заражения коронавирусом.