Провинция Астурия, Испания, 21 января 2022, 10:45 — REGNUM Закрытие ночных заведений и требование наличия ковид-сертификата в Астурии перестанет действовать 27 января по истечении первоначально установленного срока действия. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на минздрав.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»
Отмечается, что власти не планируют обращаться в региональный суд с просьбой о продлении срока действия коронавирусных ограничений.
Ограничительные меры были приняты правительством 24 декабря в ответ на увеличение числа случаев заражения коронавирусом.