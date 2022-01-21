Брянск, 21 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В колонию общего режима отправил суд жительницу Почепского района Брянской области — многодетная мать, ранее лишённая родительских прав, умышленно сломала ногу новорождённому сыну, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Женщина неоднократно попадала в поле зрения органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В отношении двух своих детей она была лишена родительских прав, ещё двоих оставила в больнице сразу после рождения. Пятого ребёнка в сентябре 2021 года обвиняемая умышленно с силой прижала к себе во время кормления — медики зафиксировали у новорождённого мальчика перелом правой бедренной кости. После этого случая на женщину возбудили уголовно дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Пострадавшего младенца изъяли из семьи.

Суд приговорил виновную к двум годам семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.