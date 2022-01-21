* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Хасака, Сирия, 21 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Отряды про-курдских «Сирийских демократических сил» начали масштабную операцию по поиску и уничтожению боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывающихся в домах мирных жителей. Об этом сообщает Hawar Agency.

Kurdishstruggle Боец курдского Отряда народной самообороны (YPG)

По данным журналистов, в ночь с 20 на 21 января боевики атаковали тюрьму Гвиран в городе Хасака, намереваясь освободить заключённых. После того, как нападение не удалось, боевики отступили от здания тюрьмы, укрывшись в городской застройке.

Многие из них укрываются в домах местных жителей в районе Хаваш-аль-Баар, прилегающем к тюрьме.

«Сирийские демократические силы» стянули к месту инцидента большое количество военных, оцепив район. В ходе антитеррористической операции были убиты как минимум пять боевиков. Ситуация осложняется тем, что радикалы взяли в заложники несколько семей местных жителей.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.