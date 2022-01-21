Москва, 21 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы в районе Ясенево построят ледовый дворец с залом акробатики для центра спорта и образования «Самбо-70», сообщили 21 января в пресс-службе Стройкомплекса.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ледовый дворец

Многофункциональный спорткомплекс предназначен для тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею. Также здесь будут проходить ледовые шоу и массовые катания москвичей.

На первом этаже спортивного объекта разместятся медико-восстановительный центр, блок технических помещений. На втором этаже оборудуют две ледовые площадки, тренажерные и хореографические залы, зал акробатики и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском районе Северное Бутово построят новый ледовый дворец на 500 зрительских мест.

Читайте подробнее: В Москве построят новый ледовый дворец