Вашингтон, 21 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 342 миллиона. Об этом 21 января сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 10:00 мск в мире было выявлено в общей сложности 342 596 024 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 на планете в настоящий момент составляет 5 574 351.

При этом отмечается, что на первом месте по числу выявленных носителей коронавируса продолжают находиться США, где их общее количество составляет 69 308 600, при 860 248 скончавшихся от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что в случае заражения штаммом коронавируса «Омикрон» новое заболевание протекает легче, чем при заражении другими разновидностями SARS-CoV-2.