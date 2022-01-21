Якутск, , 10:47 — REGNUM В Якутию 21 января прилетели пять пассажиров, заразившихся коронавирусом. Их попутчикам придётся отправиться на самоизоляцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани столицы региона

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня прибыли три рейса из Москвы (один рейс АК «Якутия», два рейса S7). Добровольное тестирование всего прошло 187 человек, из них положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции выявлен у пятерых», — отметили в аэропорту.

Прилетающих в Якутск пассажиров тестируют бесплатно. После каждого рейса в здании проводят дезинфекцию. В аэропорту действует строгий масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 108 жителей Якутии, заразившихся коронавирусной инфекцией, 20 января попали в больницы. Это восьмая часть от всех заболевших за сутки. В тяжёлом состоянии находятся 62 пациента, в крайне тяжёлом — десять.