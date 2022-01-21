Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке растёт в геометрической прогрессии. За год средняя цена выросла с 66 431 рубля (в январе 2021 года) до 95 442 рублей (декабрь 2021 года).

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно аналитической справке, которую подготовили специалисты в области продажи недвижимости, жильё продолжает дорожать. По данным портала Domostroydon.ru, в декабре 2021 года застройщики вновь повысили цены на квартиры в строящихся домах, и рост стоимости жилья зафиксирован во всех районах Ростова-на-Дону.

Наиболее подорожали квартиры в Ленинском, Кировском и Советском районах.