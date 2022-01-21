Сенатор: «Идет информационная подготовка к будущим провокациям в России»
Москва, 21 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Ставленники Запада вновь заговорили о силовых сценариях смены власти в России. Действующие в интересах иностранных государств радикалы вбрасывают идею о неизбежности массовых протестов и будущем распаде страны, сообщил на официальном ТМ-канале Комиссии Совета Федерации по суверенитету сенатор Владимир Полетаев.
В интервью журналу Time Алексей Навальный назвал вероятными «какие-то уличные события и протесты». В этот же день в Deutsche Welle*, признанный иноагентом, писатель и журналист Виктор Шендерович заявил, что в России «совершенно несомненно» есть возможность «переворотов, революций, обрушений, социальных катастроф». Виктор Шендорович также добавил, что в нашей стране будет происходить что-то «связанное с коллапсом, распадом».
Владимир Полетаев считает, что высказываемые радикалами и тиражируемые в западных СМИ рассуждения о массовых противоправных акциях в России и идеи о распаде страны неслучайны.