Москва, 21 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Ставленники Запада вновь заговорили о силовых сценариях смены власти в России. Действующие в интересах иностранных государств радикалы вбрасывают идею о неизбежности массовых протестов и будущем распаде страны, сообщил на официальном ТМ-канале Комиссии Совета Федерации по суверенитету сенатор Владимир Полетаев.

Zampolit.ru Владимир Полетаев

В интервью журналу Time Алексей Навальный назвал вероятными «какие-то уличные события и протесты». В этот же день в Deutsche Welle*, признанный иноагентом, писатель и журналист Виктор Шендерович заявил, что в России «совершенно несомненно» есть возможность «переворотов, революций, обрушений, социальных катастроф». Виктор Шендорович также добавил, что в нашей стране будет происходить что-то «связанное с коллапсом, распадом».

Владимир Полетаев считает, что высказываемые радикалами и тиражируемые в западных СМИ рассуждения о массовых противоправных акциях в России и идеи о распаде страны неслучайны.

«По всей видимости, идет информационная подготовка к будущим провокациям. Очевидно, что на Западе делают ставку на разжигание беспорядков и силовые сценарии. Это отчетливо видно на примере последних событий в Казахстане, где протестующих целенаправленно подстрекали к погромам, атакам на органы правопорядка и правительственные учреждения», — отметил сенатор.

«Россия не потерпит попыток иностранных государств инспирировать массовые беспорядки и поставить под угрозу благополучие и безопасность граждан нашей страны. Спонсируемые Западом структуры должны осознавать, что для всех участников разработки и реализации подобных планов будут самые жесткие последствия в рамках законодательства по защите суверенитета и безопасности Российской Федерации», — подытожил Владимир Полетаев.