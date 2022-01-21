Бухарест, , 10:35 — REGNUM Министр финансов Румынии Адриан Кэчу назвал предполагаемую дату перехода румынской финансовой системы страны на внешние и внутренние расчеты в общеевропейской валюте евро. Об этом 21 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам министра, окончательно Румыния может принять евро в качестве своей денежной единицы к 2029-му году.

«К этой цели следует стремиться, и правительство должно предпринять все усилия для того, чтобы уже через семь лет наши граждане не испытывали никаких проблем с обменом леев на евро», — отметил в частности, он.

В то же время, по словам А. Кэчу, в настоящее время Румыния не соответствует ни одному критерию отказа от действующей национальной валюты. «У нас нет стабильности цен, надежной системы государственного финансирования, стабильности обменного курса и обеспечения долгосрочных процентных ставок», — сказал глава румынского минфина.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о работе над постепенной интеграцией единой европейской валюты в экономическую жизнь страны.