Сеул, 21 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 10 273 человека. Об этом 21 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По состоянию на 00:00 21 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 542 299 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил 43 941 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 722 568 человек. Уровень полной вакцинации составил 85,2%.

«Бустерную» дозу получили 277 176 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 24 500 126 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6769 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 719 269.

Читайте также: В Южной Корее за сутки вновь выявили свыше 6 тыс. зараженных коронавирусом