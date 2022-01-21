Париж, , 10:35 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что бустерная доза вакцины против коронавируса станет доступна для детей в возрасте 12−17 лет с 24 января 2022 года, передает BFM TV.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы собираемся расширить возможность применения бустерной дозы вакцины для всех», — пояснил премьер-министр страны.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что вакцинный пропуск вступит в силу в понедельник, 24 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции объявил об открытии ночных клубов.

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