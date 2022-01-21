Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM Поклонники Marvel нашли в сети сцены, которые не вошли в финальную версию сериала «Соколиный глаз» с Джереми Реннером и Хейли Стейнфилд. Об этом 20 января сообщил пользователь форума Reddit Anilsoi11.

Соколиный глаз (Джереми Реннер) и его напарница Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд) Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США

Автор поста сообщил, что на индийском потоковом сервисе Hotstar обнаружили 15 роликов, которые дополняют повествование «Соколиного глаза». Например, в одном из видео показано детство Клинта Бартона (Реннер), а в другом, рассказывающем о детстве Эхо (Алаква Кокс), появляется Уилсон Фиск (Винсент Д’Онофрио).

Поклонники Marvel задались вопросом о том, почему эти сцены не были включены в финальную версию шоу. Один из комментаторов высказал идею, согласно которой авторов сериала больше интересовал не Бартон, а Кейт Бишоп (Стейнфилд).

Напомним, премьера мини-сериала Marvel «Соколиный глаз» состоялась на сайте Disney Plus 24 ноября 2021 года, последнюю серию онлайн-кинотеатр показал 22 декабря 2021-го. На рейтинговом сайте Roten Tomatoes шоу получило оценку 92% от критиков и рядовых пользователей.

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