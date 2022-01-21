Москва, , 10:33 — REGNUM Российский поэт, переводчик, эссеист и прозаик Анатолий Найман скончался в возрасте 85 лет. Об этом 21 января сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская на своей странице в соцсети Facebook.

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«Анатолий Найман умер сегодня ночью», — написала она в своем сообщении.

Также Наринская указала, что сообщит информацию о дате и месте прощания с покойным позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января поэт Анатолий Найман был госпитализирован в реанимационное отделение одной из клиник в Москве с обширным инсультом.

Отметим, Анатолий Найман родился в 1936 году и кончил Ленинградский технологический институт в 1958 году, а также Высшие сценарные курсы в Москве. Стихи начал писать с 1954 года. С 1959 начал публиковаться в качестве переводчика поэзии и как самостоятельный автор.