Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 10:32 — REGNUM Двух ямальских белых медвежат Хара и Савэй, вернувшихся после эвакуации на Карское море к людям в посёлок Харасавэй, опять отправят в естественную среду обитания. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Учёные зафиксировали крюкообразный путь возвращения медвежат к людям Оперативный штаб ЯНАО

Напомним, годовалые белые медвежата в декабре 2021 года забрели на Харасавэйское месторождение и стали почти ручными. Ямальские учёные решили увезти мишек подальше от людей, потому что с возрастом они станут опасными хищниками. Медвежат, которым дали имена по названию посёлка Хара и Савэй, чипировали, чтобы за ними наблюдать, и перевезли на вертолётах к Карскому морю, оставив им 200 килограммов рыбы на первое время.

Датчики слежения зафиксировали, что возле рыбы мишки провели два дня и отправились обратно, к людям. Они, сделав крюк, вернулись в вахтовый посёлок через 18 дней, преодолев 600 км.

Теперь их перевезут ещё дальше — в национальный парк «Гыданский» на полуостров Явай. Это около 300 км от вахтового посёлка. На первое время им вновь оставят 200 кг рыбы.

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