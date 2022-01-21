Балаково, Саратовская область, , 10:57 — REGNUM Двоих жителей города Балаково Саратовской области подозревают в противоправных действиях в присутствии несовершеннолетних детей. По опубликованным в СМИ данным организована доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ребенок Pxhere.com

По данным публикации, 20 января 36-летний житель города Балаково и его 40-летняя сожительница в прямом эфире в интернете совершали противоправные действия против половой неприкосновенности своих детей.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Действиям указанных лиц будет дана объективная юридическая оценка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с августа 2015 года по февраль 2020 года житель Саратова вступал в интимную связь со своей дочерью, 2007 года рождения и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера.

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