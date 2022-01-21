Вашингтон, 21 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер хочет поговорить с разработчиками из Activision Blizzard о возрождении «бездействующих» франшиз компании. Об этом 21 января пишет Game Informer.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

В качестве примера Спенсер привёл такие игры как King's Quest, Guitar Hero и HeXen. Он также отметил, что мечтает поработать над франшизами, «которые любит с детства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фил Спенсер заявил, что игры серии Call of Duty продолжат выходить на консолях PlayStation. Он уверил, что дорожит отношениями с Sony и не планирует нарушать старых договоренностей.