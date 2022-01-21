Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге парк трамваев пополнят 56 единиц электротранспорта. Соответствующая закупка СПб ГУП «Горэлектротранс» заявлена 20 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

«Горэлектротранс» намерен увеличить количество трамваев в Петербурге. В рамках конкурса предприятие установило минимальную цену на закупку в районе 6,9 млрд рублей. Все новые трамваи должны быть с низким полом для более удобного использования. К тому же в этих трамваях будет минимум две секции, таких будет 54 единицы, а с тремя секциями — три трамвая. Максимальная пассажирская вместимость составит 200 человек.

По своим техническим качествам трамваи смогут передвигаться достаточно быстро. Максимальная скорость движения трамваев составит более 75 км/ч. Традиционно цветами кузова станут белый, красный и чёрный. В трамваях также предусмотрена система активной помощи, которая замедлит скорость, если водитель не предпринимает действий сам. Такую же систему планируют внедрять в Петербурге и в других видах общественного транспорта.

Большая часть вагонов, 45 штук поступит уже в этом году. По планам, это должно произойти до конца ноября. Оставшиеся 12 — уже в 2023 году.

Отметим, ранее Петербург не закупал трамваи в таком количестве. Прошлая крупная закупка была на 21 трамвай на сумму более двух млрд рублей. Сейчас же «Горэлектротранс» реализует программу модернизации и обновляет трамвайный парк.