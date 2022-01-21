Иволгинский район, Бурятия, , 10:27 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет пенсионер, обвиняемый в убийстве знакомого. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, пожилой мужчина жил у знакомого в селе Оронгой.

Топор Pixabay.com

8 ноября 2021 года к ним в гости пришли мужчина и женщина, работники расположенной поблизости овощной фермы. Вместе с обвиняемым они начали распивать алкоголь.

«Следующим вечером между ним и гостем на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил топор и нанес обухом и лезвием несколько ударов по голове, в шею и бедро мужчины», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевший умер на месте. Полицию и скорую помощь вызвал вернувшийся позже хозяин дома, который не принимал участия в застолье. Обвиняемый ждал приезда правоохранителей на месте преступления.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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