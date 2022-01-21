Ставрополь, , 10:26 — REGNUM В Ставропольском крае число заразившихся COVID-19 за сутки 20 января составило 744 человека. Это самый высокий показатель за все время пандемии коронавируса. Такая же ситуация и с приростом числа заболевших по сравнению с предыдущими сутками — за день выявлено на 123 заразившихся больше, чем днем ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом, несмотря на рост численности пациентов с COVID-19, не отмечается большого количества тяжелых случаев, требующих госпитализации. Это отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он также подчеркнул, что на такой существенный прирост зараженных влияет новый штамм коронавируса «Омикрон».

"Растет число выявляемых случаев COVID-19. На этот показатель влияет «Омикрон». ⠀ Госпитализация при новом штамме требуется значительно реже — больше четверти коек в COVID-стационарах свободны. В связи с этим сегодня делаем упор на развитие амбулаторного звена», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.

Отметим, что ежедневно на Ставрополье выписываются в связи с выздоровлением большое число пациентов. Так, за прошедшие сутки были сняты с контроля 1154 человека.

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