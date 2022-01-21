Москва, 21 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В России в 2021 году 89 млн пассажиров совершили внутренние перелёты, сообщил 21 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

wacki56 Самолет

«По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелёты совершили 89 миллионов пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году», — приводит слова Чернышенко сайт правительства России.

По словам чиновника, на итоговый показатель в значительный вклад внесли меры господдержки, в частности, программа чартерных рейсов, по которой перелёты обходились в 1,5−2 раза дешевле. Так, субсидировались авиаперевозки на Сахалин, в Бурятию, Тюмень. Программой туристического кешбэка воспользовались 1,7 млн человек.

Вице-премьер отметил, что туристическая отрасль России восстановилась по сравнению с доковидными показателями на 87%.