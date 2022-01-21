Нур-Султан, , 10:26 — REGNUM С призывом пересмотреть связанные с пандемией меры карантина, чтобы «не душить» ими малый и средний бизнес, обратился к правительству Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с крупными предпринимателями страны. Его слова 21 января приводит агентство Tengrinews.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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Как отметил президент Казахстана, властям страны необходимо решить, насколько рациональны и практичны в нынешних условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса и особенно в сфере услуг.

«Я обращаюсь к правительству: пересмотрите все это. Зачем нам в этих условиях душить малый и средний бизнес и практически создавать неравные условия в экономике?» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что первопричиной январских беспорядков в республике стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных.