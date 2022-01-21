Москва, 21 января 2022, 10:25 — REGNUM Все что заявляет президент США Джо Байден и американский истеблишмент в целом в адрес Донбасса, говорит о сильнейшей моральной деградации США, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, нужно быть «полной сволочью, отморозком и дегенератом», чтобы объявить весь Донбасс террористами. Все это говорит о моральном сползании истеблишмента США к самому низкому уровню, который сегодня демонтирует майданная власть на Украине.