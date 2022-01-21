Москва, 21 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Все что заявляет президент США Джо Байден и американский истеблишмент в целом в адрес Донбасса, говорит о сильнейшей моральной деградации США, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Mark Nakoykher Яков Кедми

«Это говорит о дополнительной нравственной деградации в Соединенных Штатах. Ведь он же упомянул агентов ФСБ, которые действуют на территории Украины. То есть он тем самым встал на уровень СБУ. И все те, кто противятся демократическим путем тому безобразию, он их объявляет агентами иностранной разведки. Примерно, как Соединенных Штатах они объявляют: «Кто не согласен с политикой демократов — тот враг. Внутренний враг». Это враг народа! Соединённые Штаты вернулись к этому определению», — заявил Кедми.

По его словам, нужно быть «полной сволочью, отморозком и дегенератом», чтобы объявить весь Донбасс террористами. Все это говорит о моральном сползании истеблишмента США к самому низкому уровню, который сегодня демонтирует майданная власть на Украине.