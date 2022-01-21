Вашингтон, 21 января 2022, 10:24 — REGNUM Компания Valve проверила 67 видеоигр на предмет совместимости с портативной консолью Steam Deck. Об этом 21 января пишет издание Eurogamer.

Игровая консоль Steam Deck
Игровая консоль Steam Deck
Steam Deck

Из всех игр только 39 проектов оказались полностью совместимы со Steam Deck — среди них: Dishonored, Psychonauts 2 и Total War: Warhammer II. Ещё 23 игры попали в категорию «играбельно», а оставшиеся пять — в категорию «не поддерживается».

Напомним, что портативная консоль Steam Deck должна поступить в продажу в феврале 2022 года. Valve планирует, что в будущем на ней будут запускаться почти все игры из богатой библиотеки сервиса Steam.

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