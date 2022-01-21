Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Компания Valve проверила 67 видеоигр на предмет совместимости с портативной консолью Steam Deck. Об этом 21 января пишет издание Eurogamer.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Из всех игр только 39 проектов оказались полностью совместимы со Steam Deck — среди них: Dishonored, Psychonauts 2 и Total War: Warhammer II. Ещё 23 игры попали в категорию «играбельно», а оставшиеся пять — в категорию «не поддерживается».

Напомним, что портативная консоль Steam Deck должна поступить в продажу в феврале 2022 года. Valve планирует, что в будущем на ней будут запускаться почти все игры из богатой библиотеки сервиса Steam.

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