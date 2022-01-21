Варшава, , 10:21 — REGNUM С 1 сентября 2023 года в учебную программу государственных школ Польши будет введен новый предмет — бизнес и управление. Об этом, как передает Polskie Radio, рассказал министр образования страны Пшемыслав Чарнек на пресс-конференции.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чарнек сказал, что новый предмет должен подготовить молодых людей к принятию финансовых решений.

«В этих двух словах «бизнес» и «управление» помещается всё, что нужно молодому человеку для знакомства с миром финансов и администрирования, чтобы он с самого начала мог принимать рациональные, разумные финансовые решения уже в начале своей взрослой жизни», — подчеркнул министр.

Он добавил, что с 2027 года школьники смогут выбрать бизнес и управление как дополнительный предмет на выпускных экзаменах.