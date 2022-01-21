Астана, 21 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В условиях очень быстрого распространения штамма коронавируса «Омикрон» ряд карантинных ограничений для бизнеса могут оказаться бесполезными. Об этом 21 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

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«Жёсткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, насколько они рациональными и практичны? — отметил глава государства. — Ну, зачем нам в этих условиях душить малый и средний бизнес и практически создавать неравные условия в экономике?»

Токаев отметил, что из-за чрезмерных ковидных мер нарастает недоверие бизнеса к властям. Он сказал, что поручит правительству пересмотреть эти ограничения.

Стоит отметить, ранее Токаев указал, что в Казахстане сложилось «недопустимое» расслоение общества по уровню доходов. По его словам, это вызвало недовольство населения, чем воспользовались организаторы январских массовых беспорядков.