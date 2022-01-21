Петропавловск-Камчатский, 21 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. На Камчатке за 2021 год проводились поиски 287 человек, из которых 34 ребёнка. 27 человек найти так и не удалось — они числятся пропавшими без вести. Итоги работы подсистемы РСЧС за год подвели в краевом управлении МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Найти в лесах края удалось 253 человека.

Количество пожаров в сравнении с 2020 годом на Камчатке снизилось на 4,5%, но на 90% увеличилось число погибших в огне людей — с 10 человек до 19.

Произошло 55 природных пожаров, что в 2,7 раза меньше, чем в 2020 году.

За 2021 год на Камчатке было зарегистрировано 17 происшествий на воде (2020 год — 12), в которых погибли 12 человек (2020 год — девять).

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 2021 года произошло пять ЧС техногенного характера и одна — природного.