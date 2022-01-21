Москва, 21 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Неотвратимость наказания для иностранных инвесторов, нарушивших правила получения контроля над стратегическим предприятием, предлагает вписать в закон Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Одна из предлагаемых мер — изъятие акций в пользу государства, сообщает 21 января издание «Коммерсантъ».

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

Ведомство разработало поправки к закону об иностранных инвестициях в предприятия, имеющие стратегическое значение для государства (57-ФЗ). Инициатива серьезно расширяет наказание за нарушение требований, регулирующих возможность получения иностранным инвестором контроля над таким предприятием.

В числе существующих требований — согласование с правительственной комиссией сделок, которые передают инвестору более 50% голосующих акций. В случае нарушения такую сделку признают ничтожной. Тогда по решению суда предусмотрен двусторонний возврат полученного по ней имущества, но это происходит не всегда.

Возможна, к примеру, ликвидация компании-продавца, тогда суд может отобрать у иностранного инвестора право голоса на общем собрании акционеров стратегического предприятия. Нарушения этого закона на практике происходят нередко, к примеру, акции продаются без согласования либо не предоставляется информация о гражданах другого государства среди бенефициаров.

ФАС, как говорится в пояснительной записке к проекту поправок, намерена обеспечить неотвратимость наказания за неправомерные действия при заключении подобных сделок.

«По мнению службы, эта цель может быть достигнута только путем изъятия в доход РФ приобретенных с нарушением закона акций, предоставляющих иноинвестору прямой или косвенный контроль над «стратегом», — говорится в публикации.

Сейчас такая возможность есть, но она ограничена. Юристы считают предлагаемую меру эффективной, но неоптимальной. Её следует применять против злостных нарушителей или в исключительных случаях, полагает юрист Максим Башкатов. Другой эксперт, Карим Файзрахманов, отмечает, что нередко спор с ФАС возникает не у иностранных инвесторов, а у российских граждан, которые неудачно осуществили сделку через офшорные компании.

«Это в чистом виде национализация», — так оценил Файзрахманов предложение изымать акции или доли иностранных инвесторов в пользу государства при нарушениях.