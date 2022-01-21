Казань, , 10:35 — REGNUM В столице Татарии в этом году запланировали начать строительство нового следственного изолятора на 1 тыс. мест. Об этом заявил начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

«На сегодняшний день получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную и сметную документацию. Данный объект позволит решить в ближайшем будущем проблему перелимита в следственных изоляторах УФСИН России по Республике Татарстан», — цитирует «Татар-информ» Хиалеева.

По словам начальника УФСИН России по РТ, строительство нового СИЗО запланировано в рамках реализации Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018−2026 годы».

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году исправительный центр для осужденных появился в Башкирии. Он рассчитан на 70 осужденных и расположен на базе объекта недвижимости ООО «НПО ОргНефтеГаз». Лицам, отбывающим наказание здесь, разрешено пользоваться мобильной связью и интернетом, встречаться с родственниками, посещать общественные места.

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