Омск, 21 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Проверка по факту смерти людей во время пожара проводится в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

Жертвами пожара в частном доме стали 54-летняя хозяйка и её 40-летний квартирант. По предварительным данным, возгорание произошло ночью 21 января на улице 16-я Северная. Женщина и мужчина скончались в дыму от острого отравления угарным газом.

Причиной пожара могла стать неисправность печи. Хозяйка и квартирант пытались ремонтировать её самостоятельно, рассказали соседи. Точную причину пожара установят в ходе назначенной следователем пожарно-технической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Красноярске с начала 2022 года зарегистрировано 84 пожара.

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