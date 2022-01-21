Москва, 21 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Главную новогоднюю елку России вывезли с территории Кремля, сообщила 21 января пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

«Елку уже вывезли», — сказала она РИА Новости.

Традиционно елку убирают после Крещения, из ее древесины делают различные сувениры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году главную новогоднюю ель России доставили в Кремль 11 декабря. Дерево спилили в Наро-Фоминском лесничестве.

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