Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга за два года потратят на капитальный ремонт городских учреждений культуры более 9 млрд рублей. Об этом 21 января сообщил губернатор Александр Беглов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

По его словам, несмотря на пандемию, Петербург живет насыщенной культурной жизнью. В 2021 году городские театры представили 80 премьер. За время новогодних каникул состоялось почти 300 показов детских спектаклей, которые посмотрели более 70 тыс. человек.

Глава Северной столицы отметил, что властям города удалось серьезно увеличить бюджет на капитальный ремонт учреждений культуры: в 2022—2024 годах на эти цели выделено более 9 млрд рублей. Так, в 2022 году начинается масштабный проект по реконструкции «Мюзик-Холла», ремонт театров «Мимигранты», «Кукольного театра сказки», Филармонии для детей и молодежи. Идет создание кластера «Открытая сцена» — важного проекта для коллективов, не имеющих своей площадки. Продолжается строительство Театра танца Бориса Эйфмана.

Александр Беглов подтвердил, что на проспекте Добролюбова будет парк, рассматривается возможность организации там площадки для выступлений артистов.