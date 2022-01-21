Москва, , 10:15 — REGNUM Центральный банк России с 24 января выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвящённую 220-летию МИД РФ, сообщается на сайте регулятора.

Двуглавый орёл Банка России на реверсе монеты

Памятная монета «220-летие образования Министерства иностранных дел Российской Федерации и 20-летие учреждения профессионального праздника — Дня дипломатического работника» выпускается номиналом 3 рубля.

На монете изображено здание МИД РФ в Москве и здание Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где до 1917 года размещалось МИД Российской Империи. Тираж монеты — 3000 штук.

ИА REGNUM ранее сообщало, Центральный банк России с 10 января выпустил в обращение три памятные монеты.

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