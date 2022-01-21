Берлин, , 10:15 — REGNUM В случае, если немецкий регулятор примет решение о том, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) является несоответствующим праву Евросоюза и Германии, Берлин не будет должен выплачивать компенсацию. Об этом 21 января заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью изданию Spiegel.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

Как напомнил Хабек, в данный момент немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации трубопровода.

«Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска газопровода «Северный поток — 2», поскольку он может способствовать ФРГ в переходе к возобновляемым источникам энергии.