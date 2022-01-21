Москва, 21 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал самые популярные туристические направления в России во время новогодних праздников.

Красная-поляна.рф Канатная дорога

По его словам, в десять праздничных дней граждане России чаще всего отправлялись на Черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, горные курорты Красной Поляны, Алтая, Шерегеша, Сахалина, а также выбирали познавательные маршруты Татарии, Калининградской области, термальные и оздоровительные курорты Тюмени и Ставрополья.

Чернышенко рассказал, что всего в каникулы совершили поездки по России 12 млн человек, в то время как год назад решились отправились в путешествия по территории страны лишь 10 млн человек.