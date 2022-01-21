Москва, 21 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Обратившись под флагом Германии к жителям России с увещеваниями «не поддерживать вторжение на Украину», госсекретарь США Энтони Блинкен показал, что он «полный идиот», заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Mark Nakoykher Яков Кедми

«Сам факт. Он говорит, а рядом флаг Германии. Он обращается к населению России, а рядом флаг Германии. Ну идиот же, ну, полный! А то, что он сказал — это почти дословный перевод того, что было в листовках Вермахта в начале войны, когда Вермахт «заботился» о молодых солдатах: «Зачем вам умирать за эту страну, сохраните ваши жизни». Он этого не понимает», — заявил Кедми.

Он также обратил внимание на сказанное президентом США Джо Байденом. По мнению эксперта, США не хотят быть частью нормандского процесса. Поэтому все разговоры Зеленского о том, что США должны войти на Украину не имеют под собой основы, поскольку противоречат желаниям США, которые «готовы помочь», но участвовать не готовы.

Напомним, что Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал граждан России не поддерживать и не принимать участия во «вторжении на Украину», поскольку это чревато материальными потерями, снижением уровня жизни и гибелью молодых людей. Также он не забыл заверить, что НАТО не враг для жителей России и всячески готова способствовать развитию потенциала русского народа, что бы это не значило.