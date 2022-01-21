«Полный идиот!» — Кедми оценил увещевания Блинкена к России в духе Вермахта
Москва, 21 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Обратившись под флагом Германии к жителям России с увещеваниями «не поддерживать вторжение на Украину», госсекретарь США Энтони Блинкен показал, что он «полный идиот», заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также обратил внимание на сказанное президентом США Джо Байденом. По мнению эксперта, США не хотят быть частью нормандского процесса. Поэтому все разговоры Зеленского о том, что США должны войти на Украину не имеют под собой основы, поскольку противоречат желаниям США, которые «готовы помочь», но участвовать не готовы.
Напомним, что Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал граждан России не поддерживать и не принимать участия во «вторжении на Украину», поскольку это чревато материальными потерями, снижением уровня жизни и гибелью молодых людей. Также он не забыл заверить, что НАТО не враг для жителей России и всячески готова способствовать развитию потенциала русского народа, что бы это не значило.