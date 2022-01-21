Барнаул, , 10:14 — REGNUM Массовые беспорядки в Казахстане оживили алтайский рынок недвижимости. Жителей приграничной республики больше всего интересует крупногабаритное жилье, что свидетельствует о намерении заселения, а не инвестирования. Об этом «Толку» сообщил директор агентств недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Алтайский край Олег Кугаев © ИА REGNUM

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По его словам, интерес возник интерес после каникул во всех городах, где присутствуют офисы компании: Новоалтайске, Барнауле, Бийске, но особенно — в Рубцовске. Этот город — ближайший к границе, а цены на недвижимость — одни из самых низких, так как местное население в поисках лучшей жизни массово выставляет на продажу квартиры с хорошим ремонтом и щедрым дисконтом.

Очевидцы сообщили, что в регистрационных центрах Росреестра Барнаула в отдельные дни и часы наблюдается большое скопление граждан из Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Казахстане начались сразу после нового года. Мирный протест повысившимися ценами на автомобильный газ был подхвачен террористами и вылился в погромы, задержаны порядка восьми тысяч человек.

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