Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что игры серии Call of Duty продолжат выходить на консолях PlayStation. Об этом он написал 21 января на своей странице в Twitter.

Call of Duty: Warzone Calloduty.com

https://twitter.com/XboxP3/status/1484273335139651584

Спенсер переговорил с руководством Sony и заверил его, что все прошлые соглашения будут соблюдены даже после того, как Microsoft приобрела Activision Blizzard. Глава Xbox также уточнил, что Call of Duty и дальше будет выходить на PlayStation.

«Sony — важная часть индустрии, и мы дорожим нашими отношениями», — пишет Фил Спенсер.

Напомним, что после приобретения Activision Blizzard права на серию Call of Duty перейдут к Microsoft. Многие геймеры опасались, что из-за этого новые проекты франшизы станут эксклюзивами Xbox.

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