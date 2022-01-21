Ярославль, , 10:14 — REGNUM Оппозиционные партии в Ярославле планируют создать «народный муниципалитет». Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Анатолий Каширин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заявление оппозиции в Ярославле Страница Анатолия Каширина в Facebook

Представители трёх партий (к эсерам примкнули КПРФ и «Яблоко») не согласны с изменениями системы выборов городских депутатов. Они полагают, что отказ от партийных списков усложнит попадание коммунистов, справедливороссов и яблочников в муниципалитет («Единая Россия» поддержала проект, ЛДПР и «Новые люди» не стали высказывать свою позицию).

«Мы заявляем о том, что приступаем к созданию «народного муниципалитета» города Ярославля, в который войдут все неравнодушные ярославцы, которые примут участие в сентябре в выборах в муниципалитет и дадут серьёзный бой партии «Единая Россия», — сказал лидер фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Анатолий Каширин.

Изменить систему выборов планирует мэрия города. 20 января на публичных слушаниях в мэрии проект изменений был одобрен. Представители КПРФ и «Справедливой России» выразили недоверие к процедуре слушаний, на которые в связи с пандемийными ограничениями были допущены лишь 49 человек. Исполнительная власть считает, что слушания отражают реальные предпочтения жителей и приводят результаты опроса, согласно которому 75% поддержали систему одномандатных округов. Этот опрос оппозиция также не признаёт.

Заявление о «народном муниципалитете» было сделано по завершению публичных слушаний. Речь идёт о предвыборной коалиции партий.

«Это коалиция на предстоящих выборах. Кандидаты разных партий пройдут некий межпартийный отбор, чтобы выявить лучших из лучших. Мы сможем победить, только распределяя округа, выдвигая только тех, кто может победить. Чтобы если идёт коммунист, мы поддержали его, а не конкурировали и не забирали голоса друг у друга», — уточнил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Анатолий Каширин.

По словам Каширина, предложение о коалиции уже согласовано с КПРФ и «Яблоком». На слушания приехал из Москвы председатель партии Николай Рыбаков. Визит связан и с кризисом в региональном отделении, которое сейчас осталось без председателя. Также на слушаниях присутствовала председатель фракции КПРФ в муниципалитете Евгения Овод.

Создать предвыборную коалицию оппозиции будет непросто. Ранее крупные партии выдвигали своих кандидатов в каждом округе, и объединение оставит ряд участников выборов «за бортом», в том числе и тех, кто давно готовился к кампании. Предстоит и найти способ выявления «лучших» кандидатов от всех членов коалиции, а также распределить их по округам. Пока неясно, как будет определяться квота для той или иной партии (например, представителей «Яблока» в действующем составе муниципалитета нет). Удастся ли преодолеть эти разногласия, покажет время. Выборы депутатов муниципалитета состоятся в сентябре в Единый день голосования.

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